Dos campeonatos mundiales el 15 de noviembre en Japón El campeón mundial japonés Takuma Inoue (18-1, 4 KOs) defenderá su corona de peso gallo de la AMB contra el ex campeón mundial filipino Jerwin Ancajas (34-3-2, 23 KOs) el miércoles 15 de noviembre en el Ryōgoku Kokugikan de Tokio, Japón. Inoue, el hermano menor del rey libra por libra Naoya Inoue, busca hacer la primera defensa de su campeonato, mientras que Ancajas aspira a asegurar un título mundial en una segunda categoría de peso. En el campeonato mundial co-estelar, Artem Dalakian (22-0, 15 KOs) arriesga su título mundial de peso mosca de la AMB contra el contendiente japonés Seigo Yuri Akui (18-2-1, 11 KOs). Inoue-Ancajas, Dalakian-Akui y peleas adicionales de la cartelera se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. temprano en la mañana por ESPN+. Benavidez-Andrade tendrán conferencia de prensa esta semana

