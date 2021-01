Donnie Nietes peleará en Dubai el 3 de abril por ESPN D4G Promotions en asociación con Round 10 Boxing Club y MTK Global han anunciado tres eventos que se llevarán a cabo en Dubai en febrero, marzo y abril para ser transmitidos en vivo en los EE. UU. Por ESPN +. 6 de febrero

Lee McGregor contra Karim Guerfi ​​por su título europeo de peso gallo, y Sean McComb enfrentando a Gavin Gwynne por el vacante título ligero de la Commonwealth. 12 de marzo

Tyrone McKenna vs Zhankosh Turarov en un combate súper ligero, Lewis Crocker defiende su título de peso welter europeo de la OMB contra Deniz Ilbay, y Gary Cully y Viktor Kotochigov chocan por el título vacante de peso ligero europeo de la OMB. 3 de abril El

campeón mundial de cuatro pesos Donnie Nietes y el altamente calificado Albert Pagara se enfrentan a oponentes por anunciar. Beterbiev: ¨Estoy listo para pelear¨ Salita es nombrado representante del WBC en Israel

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.