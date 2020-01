DKP busca detener la pelea de Makabu-Cieslak Por Przemek Garczarczyk Don King Productions está tomando medidas para detener la pelea programada para la pelea por el título de peso crucero del WBC, entre Ilunga “Junior” Makabu y Michal Cieslak el 25 de enero en la República Democrática del Congo. De acuerdo con una carta de “cese y desistimiento” enviada por el abogado de DKP Cornelius “Carl” Lewis al WBC, DKP es el promotor exclusivo de Makabu para todos y cada uno de los combates de boxeo profesionales de Makabu en todo el mundo y nadie, excepto DKP, está autorizado a contratar los servicios de Makabu. Además de cancelar el combate, DKP exige que el WBC haga pública la cancelación en su sitio web y notifique a los organizadores del evento que el WBC no está sancionando el combate y que el combate se cancelará de inmediato. “Tenga la seguridad de que tomamos este asunto muy en serio y tenemos la intención de proteger los derechos de DKP”, advierte la carta. Spence a Crawford: no actúes como un jefe ahora Jesse Magdaleno buscando estatus legendario

