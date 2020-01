Spence a Crawford: no actúes como un jefe ahora El campeón de peso welter del WBC y FIB, Errol Spence Jr., ha respondido al llamado del campeón de la OMB, Terence Crawford, hoy temprano. Spence tuiteó: “La lucha no se hará aquí … suena bien, [pero] la única vez que escucho tu mierda es en las redes sociales … no actúes como un jefe ahora, como si no manejara tu mierda”. Le dijimos a tu manejador Bob lo que se necesita para que esto suceda … No me ahogo, amigo. Russell defiende titulo WBC el 8 de febrero, Rigo-Solis también en Pensylvania DKP busca detener la pelea de Makabu-Cieslak

