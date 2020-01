Russell defiende titulo WBC el 8 de febrero, Rigo-Solis también en Pensylvania El campeón mundial de peso pluma del WBC, Gary Russell Jr. (30-1, 18 KOs) defenderá su corona de las 126 libras contra el retador invicto obligatorio y el medallista de plata olímpico 2012 Tugstsogt “King Tug” Nyambayar (11-0, 9 KOs) el 8 de febrero en SHOWTIME del Centro PPL en Allentown, Pennsylvania. “Me veo obligado a defender mi título contra otro retador obligatorio y mostraré el 8 de febrero por qué ninguno de los otros campeones quiere enfrentarme”, dijo Russell. “Soy el actual campeón actual del WBC, pero nadie ha dado el paso al desafío que presento. Me ocuparé de los negocios contra un oponente fuerte y mostraré todas mis habilidades como siempre lo hago ”. La transmisión también verá a los ex campeones mundiales Guillermo Rigondeaux (19-1, 13 KOs) y Liborio Solís (30-5-1, 14 KOs) en su pelea por el título mundial de peso gallo vacante reprogramado en el evento principal, mas una Eliminatoria del título súper pluma de la AMB entre Jaime Arboleda (15-1, 13 KOs) y Jayson Veléz (29-5-1, 21 KOs) en una pelea de 12 rounds. Jorge Linares retorna el 14 de febrero en California Spence a Crawford: no actúes como un jefe ahora

