Jorge Linares retorna el 14 de febrero en California El ex campeón mundial de tres divisiones Jorge “El Niño de Oro” Linares (46-5, 28 KOs) regresa en un encuentro en peso ligero de 12 rounds contra Carlos “The Solution” Morales (19-4-4, 8 KOs) en el evento principal de García vs. Fonseca. El evento tendrá lugar el viernes 14 de febrero en el Honda Center en Anaheim, California, y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. “Estoy más que listo para comenzar el año fuerte contra Carlos Morales”, dijo Linares. “2019 fue un año difícil, pero he pasado por altibajos en mi carrera antes, y siempre he regresado. El 14 de febrero, voy a mostrar por qué me convertí en cuatro veces campeón del mundo al buscar una victoria dominante. Después de eso, espero pelear por un título mundial muy pronto ”. Russell defiende titulo WBC el 8 de febrero, Rigo-Solis también en Pensylvania

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.