Dillian Whyte está lesionado y la pelea con Wallin es suspendida Una lesión en el hombro obligó a Dillian Whyte a cancelar su defensa interina del título mundial de peso pesado del CMB contra el sueco Otto Wallin, programada para The O2 en Londres el 30 de octubre. El evento, transmitido en vivo en todo el mundo por DAZN, continuará según lo planeado con el choque de unificación superligera femenina WBC, IBF de Chantelle Cameron (14-0, 8 KOs) con Mary McGee (27-3, 15 KOs) ahora encabezando la lista. En otra parte de la cartelera, ‘The Savage’ Alen Babic (8-0, 8 KOs) choca con el dos veces retador al título mundial Eric Molina (28-7, 20 KOs) en ocho rondas, Craig Richards (16-2-1, 9 KOs) regresa al ring contra el polaco Marek Matyja (20-2-2, 9 KOs) después de empujar al campeón mundial de peso semipesado de la AMB Dmitry Bivol hasta el final en mayo, Youssef Khoumari (13-0-1, 5 KOs) toma sobre Jorge David Castañeda (14-1, 11 KOs) por el vacante título superpluma de plata internacional del CMB, ‘The Romford Bull’ Johnny Fisher (3-0, 3 KOs) se enfrenta al español Álvaro Terrero (5-13-2, 3 KOs) frente a más de 1,000 de sus fanáticos, el peso súper gallo de Catford Ellie Scotney (2-0) se enfrenta a Eva Cantos (2-1) en su primera pelea con el nuevo entrenador Shane McGuigan, el peso crucero de Manchester Jordan Thompson (10-0). , 8 KOs) hace su debut en Matchroom contra el polaco Piotr Podlucki (6-5,2 KOs), el prospecto de peso semipesado de Takeley John Hedges (3-0) se enfrenta a Antony Woolery (2-7) en cuatro asaltos y el peso pesado de Dublin Thomas Carty (1-0) tiene su segunda pelea profesional. “Estoy devastado porque tuve un gran campamento, estaba en gran forma y tuve un gran combate”, dijo Whyte. “Tenía muchas ganas de noquear a Wallin y lo habría hecho en la primera mitad de la pelea. “Estoy devastado por no poder pelear el 30 de octubre, pero quiero agradecer a todos por todo su apoyo”. El médico de Dillian Whyte y consultor líder en medicina deportiva y del ejercicio, el Dr. Harjinder Singh, dijo: “Dillian sufrió una lesión en el hombro durante el entrenamiento en preparación para su pelea planificada para el 30 de octubre de 2021, que he evaluado y confirmado con imágenes de diagnóstico. “He tratado la lesión, pero lamentablemente la lesión le impedirá pelear el 30 de octubre de 2021. Con descanso inmediato, fisioterapia y rehabilitación no debería haber preocupaciones duraderas”. “Dillian sufrió esta lesión durante las últimas dos semanas, pero empeoró en el combate el lunes por la noche y le fue imposible continuar”, dijo el presidente de Matchroom Sport, Eddie Hearn. “Es una gran lástima porque Dillian tuvo un gran campamento antes de la lesión y estaba lista para jugar. El espectáculo continuará el 30 de octubre sin Dillian y le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo de regreso en el ring muy pronto “. Nueva fecha para López-Kambosos: 27 de noviembre Canelo seguro de vencer por KO a Plant

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.