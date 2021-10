Nueva fecha para López-Kambosos: 27 de noviembre El campeón unificado de peso ligero Teófimo López (16-0, 12 KOs) finalmente hará su primera defensa del título de sus cinturones de franquicia WBA, IBF, WBO y WBC contra George Kambosos Jr (19-0, 10 KOs) en Hulu Theatre, Madison Square. Garden, Nueva York, el sábado 27 de noviembre: en vivo en todo el mundo y exclusivamente en DAZN. Teófimo López: “¡Por ​​fin ha llegado el momento! Ha sido una larga espera para Team Takeover. Hemos estado en la zona durante seis meses y contando, ¡pero estamos encantados de poder finalmente tener esta pelea en DAZN! La Adquisición le mostrará al mundo una vez más por qué nos llaman ‘Campeones del Pueblo’ ”. George Kambosos: “Ha tardado mucho en llegar, he sido paciente pero preparado y he seguido perfeccionando mi oficio, sin dejar piedra sin remover para salir victorioso y ganar todos los cinturones… sorprenderé al mundo y seré coronado campeón del mundo el 27 de noviembre en la ciudad de Nueva York “. Triller apunta a 1 millón de suscriptores Dillian Whyte está lesionado y la pelea con Wallin es suspendida

