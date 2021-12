Davis supera a Cruz y retiene el título de la AMB en Los Ángeles Por Miguel Maravilla en el ringside El campeón de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis (29-0, 26 KOs) de Baltimore, retuvo su título mundial pero tuvo las manos ocupadas para ganar una decisión unánime en doce asaltos sobre el # 2 de la FIB Isaac “Pitbull” Cruz (22-2, 15 KOs) de la Ciudad de México, el domingo por la noche en el Staples Center de Los Ángeles. Las puntuaciones fueron 116-112, 115-113, 115-113. Davis trabajó el jab para comenzar la pelea, Cruz presionó, atacando al cuerpo y conectando con golpes salvajes. Más tarde en la ronda, Cruz resbaló, lo que hizo que los seguidores de Davis se pusieran de pie. Cruz se acercó a Davis para comenzar el segundo y continuó atacándolo con golpes salvajes. En el tercero, Gervonta mantuvo la distancia mientras Cruz seguía acercándose agresivamente. Davis siguió boxeando en el cuarto usando su habilidad contra la agresividad de Cruz. El árbitro Thomas Taylor advirtió a Davis en la quinta ronda por inclinarse y sujetar la cabeza de Cruz hacia abajo. En el sexto, Davis mantuvo su distancia mientras Cruz continuaba sin descanso avanzando. Cruz arrinconó a Davis para comenzar la séptima, más tarde en la ronda Tank y Pitbull intercambiaron en el centro del ring. Fue un octavo asalto intenso cuando Cruz conectó con tiros sólidos respaldando a Davis. Al final del noveno, Davis y Cruz intercambiaron ganchos de izquierda y ambos conectaron al mismo tiempo. Davis se retiró y boxeó. Cruz arrinconó a Davis para comenzar la décima y fue el agresor que llevó a Davis hasta las cuerdas con grandes golpes, llevándolo al campeón. El mexicano siguió llegando a las rondas del campeonato atacando desde todos los ángulos posibles. La duodécima y última ronda vio a Cruz continuar yendo hacia Davis, mostrando la agresión. Al final de la pelea, Davis peleó con una mano debido a una lesión en la mano. Tommy Fury se retira y ahora será Paul-Woodley 2 el 18 de diciembre Fundora supera a García en eliminatoria del WBC en las 154 lbs

