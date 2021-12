Tommy Fury se retira y ahora será Paul-Woodley 2 el 18 de diciembre El YouTuber Jake “The Problem Child” Paul ahora se enfrentará al ex campeón mundial de MMA Tyron “The Chosen One” Woodley en una revancha de su choque de agosto ganado por Paul. Paul vs. Woodley II titulado “Leave No Doubt” será el evento principal en Showtime PPV, en vivo desde Amalie Arena en Tampa el 18 de diciembre. Woodley reemplaza al boxeador profesional Tommy Fury, quien se retiró del evento debido a un problema médico no revelado que afectó su campo de entrenamiento. Paul vs. Woodley II será una pelea de peso crucero profesional programada para ocho asaltos con un peso de contrato de 192 libras. “Cuando mi equipo me despertó el viernes para decirme que Tommy se retiraba, les dije que estaba listo para pelear contra cualquiera el 18 de diciembre”, dijo Paul, quien tiene marca de 4-0 como boxeador profesional con tres nocauts. Troy, Trey, Trevor, Travis. Me importa un carajo quién sea. Entonces, como predije, Tommy Fumbles y Tyron están allí para recogerlo, intervenir y, por contrato, recibirá $ 500,000 adicionales si me noquea. La primera vez que lo superé. Esta vez voy a castigarlo y no dejaré dudas ”. Como se anunció anteriormente, el evento Showtime PPV del 18 de diciembre contará con tres combates de boxeo profesionales adicionales. En el evento coestelar, la campeona mundial de siete divisiones y actual campeona unificada de peso pluma, Amanda Serrano, se enfrentará a la campeona de las 135 libras Miriam Gutiérrez. La ex estrella de la NBA Deron Williams se enfrentará a la ex estrella de la NFL Frank Gore en una pelea de peso pesado de cuatro asaltos, el debut del boxeo profesional para ambos hombres. En la primera transmisión por televisión, el invicto contendiente de peso welter junior clasificado entre los 3 primeros de la FIB y la OMB, Liam Paro de Australia, se enfrentará al prospecto puertorriqueño de 140 libras clasificado invicto en el top 10, Yomar Alamo, en un enfrentamiento de peso welter junior a 10 asaltos. Davis supera a Cruz y retiene el título de la AMB en Los Ángeles

