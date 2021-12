David Diamante continua recuperándose de la cirugía Todos en Fightnews.com® deseamos una recuperación completa y rápida al popular locutor de DAZN, David Diamante. El locutor de DAZN sufrió heridas graves a principios de esta semana en un accidente de motocicleta en la ciudad de Nueva York. Diamante, quien acaba de trabajar en el evento de Parker-Chisora ​​en el Reino Unido durante el fin de semana, supuestamente sufrió múltiples fracturas en la columna vertebral, costillas rotas y graves daños en la rodilla derecha. El promotor Lou DiBella informó en las redes sociales que Diamante “suena bien, puede mover todo y su pronóstico, con tiempo y trabajo, es bueno. El locutor del ring, Michael Buffer, tuiteó que Diamante es muy optimista … “David es un luchador y se ha enfrentado a grandes desafíos en su vida, ¡este será otro!” La pelea comienza ahora. Chavez Jr: tuve conversaciones con Jake Paul Fallece el árbitro Tony Pérez

