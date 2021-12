Chavez Jr: tuve conversaciones con Jake Paul Por Hesiquio Balderas Tras su victoria sobre David Zegarra, Julio César Chávez Jr.está listo y ansioso por subir al ring nuevamente lo antes posible. Fightnews.com® tuvo una conversación con el ex campeón mundial de peso mediano sobre el rumor creado por una posible pelea con la sensación de los medios y el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul. “Jake Paul y su gente me contactaron con respecto a una pelea con Paul”, dijo Chávez Jr. “Dije que sí, pero de nuevo Lupe Valencia, que ahora está con Paul y solía estar conmigo hace unos años, dijo que me ofrecieron de uno a tres millones de dólares más PPV. Cuando es una pelea que puede vender millones y puede romper récords porque él es popular y tengo un nombre, soy un ex campeón mundial, así que dejé en claro que tenía que ser una división 50/50 para que yo tomara la pelear. “Tenga en cuenta que tengo que subir hasta las 190 libras. Jake Paul es un tipo grande y el peso importa, así que es un riesgo. Su gente puede querer verme perder y sacar ventajas, pero él no sabe boxear. Sé que puedo noquearlo. “Solo quiero que me traten con justicia. Lo que traigo a la mesa y mi nombre, ya tengo 61 peleas y sí, no me he visto igual en mis dos últimas peleas, pero luché con lesiones graves en mi cuerpo de las que les contaré más adelante. Me estoy sintiendo mejor poco a poco y si ocurre la pelea de Paul, estaré muy bien preparado para ganar. No voy a perder ”, concluyó Chávez Jr., quien dijo estar listo para retomar su campo de entrenamiento en Culiacán. Casimero sigue campeón de peso gallo de la OMB David Diamante continua recuperándose de la cirugía

