Cuatro transmisiones simultáneas de boxeo el sábado por la noche Ahora hay aún más opciones de visualización de boxeo para los fanáticos de la pelea el sábado por la noche. Además de Wilder-Ortiz en PPV, un título gemelo del título mundial en DAZN, y el regreso de Peter Manfredo en UFC Fight Pass, se acaba de anunciar que el programa Star Boxing del promotor Joe DeGuardia en el Paramount en Long Island se transmitirá en Fightnight Live de Facebook página. Son cuatro eventos de boxeo en vivo que se ejecutan simultáneamente. La cartelera de siete combates en Facebook está encabezada por una revancha entre los superligeros Danny “El Gallo” González (18-2-1, 7 KOs) y Johnny “Hitman” Hernández (10-4, 1 KO). También en el peso crucero Simone “Tyson” Federici (15-2-1, 7 KOs) frente a Stivens “Superman” Bujaj (17-2-1, 11 KOs). Y no olvide la transmisión de Callum Smith vs. John Ryder en DAZN. Jaime Munguia se mueve al peso mediano Wilder, un favorito de 6: 1 sobre Ortiz

