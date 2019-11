Wilder, un favorito de 6: 1 sobre Ortiz El campeón de peso pesado del WBC, Deontay Wilder es un sólido favorito de 6: 1 para defender su título contra Luis Ortiz el sábado por la noche en Las Vegas. Wilder previamente detuvo a Ortiz en marzo de 2018, pero tuvo que pasar por momentos difíciles para obtener esa victoria. Wilder está defendiendo su corona del CMB por décima vez. A continuación se presentan las probabilidades actuales para Wilder-Ortiz y todos los otros combates por el título mundial este fin de semana: Deontay Wilder -650 vs. Luis Ortiz +475

(título de peso pesado del CMB) Leo Santa Cruz -5000 vs. Miguel Flores +2500

(título “super” de peso pluma súper AMB) Brandon Figueroa -380 contra Julio Ceja +315

(título de peso súper gallo de la AMB) Callum Smith -2500 contra John Ryder +1400

(título de peso súper mediano de la AMB) Andrew Cancio -1200 contra Rene Alvarado +600

(título súper pluma de la AMB) Xu Can -270 contra Manny Robles III +190

(título de peso pluma de la AMB) Cuatro transmisiones simultáneas de boxeo el sábado por la noche Wilder-Ortiz arrivan al MGM Grand en Las Vegas

