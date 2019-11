Jaime Munguia se mueve al peso mediano Después de cinco defensas, el peso mediano junior de la OMB Jaime Munguia (34-0, 27 KOs) hace su debut en el peso mediano contra Gary “Spike” O’Sullivan (30-3, 21 KOs) en una pelea de 12 asaltos el 11 de enero en The Alamodome en San Antonio, TX. Esta pelea se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. “Me siento muy feliz de comenzar el año 2020 con una gran pelea en un gran lugar como San Antonio, Texas”, dijo Munguia. “He peleado antes en Houston, Texas, donde la gente allí me trató muy bien. Creo que San Antonio no será diferente. Vamos a ofrecer una gran pelea contra un luchador duro en Gary O’Sullivan. Es genial y fuerte, pero vamos a estar muy bien preparados. ¡Planeamos hacer un excelente trabajo y dejar muy claro quién es el mejor en el ring! ” Se anuncia eliminatoria Adames-Teixeira de la OMB Cuatro transmisiones simultáneas de boxeo el sábado por la noche

