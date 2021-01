COVID-19: Todo el boxeo Británico es suspendido En un comunicado, la Junta de Control de Boxeo Británico dijo: “Tras el aumento de casos de COVID-19 en el Reino Unido y los efectos que tales aumentos tienen en el NHS y el trabajo de los Oficiales Médicos de la Junta, se ha decidido que no habrá eventos bajo la jurisdicción de la Junta de Control de Boxeo Británico que se realizarían durante enero de 2021. “Una revisión adicional por parte del Panel Médico y los Comisarios de la Junta se llevará a cabo a finales de enero en relación con los eventos de febrero en adelante”. El fallo obliga a posponer la transmisión programada de Guerfi ​​vs. McGregor para el 22 de enero en ESPN + y la transmisión de Avanesyan vs. Kelly del 30 de enero en DAZN. Gutiérrez cumplió la promesa a su difunta madre Kingry KOs Campbell y gana el titulo interino del WBC

