Kingry KOs Campbell y gana el titulo interino del WBC Por Jeff Zimmerman en el ringside El invicto peso ligero Ryan “Kingry” García (21-0, 18 KOs) venció con un espectacular nocaut en el séptimo asalto contra el medallista de oro olímpico de 2012 Luke Campbell (20-4, 16 KOs) para reclamar el título vacante de peso ligero interino del WBC el sábado por la noche en American Airlines Center en Dallas, Texas. Campbell derribó a García con un gran volado izquierdo a la mandíbula, pero Kingry se recuperó bien. García sacudió a Campbell al final del quinto round. Campbell le dio la espalda y fue salvado por la campana. El final llegó en el séptimo asalto cuando García derribó a Campbell con un gancho al hígado. El tiempo era 1:58. Gutiérrez vence a Alvarado y gana título de las 130 libras de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.