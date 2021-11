El campeón mundial de peso súper gallo del CMB, Brandon “Heartbreaker” Figueroa, y el campeón mundial de 122 libras de la OMB, Stephen “Cool Boy Steph” Fulton Jr., hicieron una vista previa de su enfrentamiento de unificación por el título mundial durante una conferencia de prensa virtual el martes antes de enfrentarse en el evento principal en vivo por SHOWTIME desde Dolby. Vive en Park MGM en Las Vegas.

“Una vez que sea golpeado con un pez gordo y sienta mi poder, va a cambiar totalmente esta pelea”.

– Brandon Figueroa

“Ya sé que soy el mejor jugador en las 122 libras. Es solo cuestión de días hasta que todos lo vean “.

– Stephen Fulton

FIGUEROA

“Estoy feliz de que finalmente sea la semana de la pelea. Ha sido un largo camino con dos campos de entrenamiento. Todo va bien y he vuelto más fuerte que nunca. Estamos a días de esta gran pelea y siento que será la ‘Pelea del año’. Se va a robar el show. ] Vengo con todo.

“Significaría todo para convertirse en un campeón unificado. Estoy aquí para representar y traer de vuelta otro cinturón para mi ciudad y para mi familia. Significaría todo para mí. Es por eso que he estado trabajando muy duro y sé que una vez que lo logre, será otro sueño hecho realidad.

“La gente va a hablar y subestimarme. Piensan que simplemente voy a ir allí y “rockearlos, golpearlos robot”. Pero soy muy inteligente. Esa es la razón por la que estoy invicto. Esa es la razón por la que tengo muchos nocauts. Soy un gran rematador. Sé cómo ponerte presión. Una vez que sea golpeado con un pez gordo y sienta mi poder, cambiará totalmente esta pelea.

“Se equivoca si cree que me va a detener en nueve asaltos. Soy un luchador. Algunas personas dicen que tengo una defensa terrible, pero sigo invicto. Todavía estoy noqueando a campeones del mundo y ex campeones del mundo. Esto no será diferente. Va a ser la misma historia de siempre.

“Esta pelea se reducirá a las entrañas. Al corazón. Trabajo duro. Acondicionamiento. Siento que nos va a quitar todo a los dos. Sé que ambos tenemos mucho que ganar. Hay mucho en juego. Ambos estamos en nuestros mejores momentos. Estamos listos para alcanzar el pico. Tiene 27 años. Tengo 24 años. Estamos aquí haciéndolo.

“Vengo a hacer mi trabajo. Entro para ejecutar mi plan de juego. Mucha gente me subestimó contra [Luis] Nery, pero mi plan de juego era salir y dominar y hacer lo que tenía que hacer, y fui y lo saqué de allí. Esta vez no es diferente. Es la misma historia. La gente me subestima tanto que ya ni siquiera me importa. Sé cuáles son mis habilidades. Mi equipo conoce mis habilidades y mi potencial. Sé de lo que soy capaz dentro del ring, aunque no parezco un luchador. Es mi estilo. Simplemente salgo y hago lo que tengo que hacer y me divierto haciéndolo. Estoy emocionado de hacerlo de nuevo.

“Creo que tengo la ventaja de poder. Siempre hago. Esa es la razón por la que tengo los nocauts. Mis oponentes sienten que no tengo poder antes de que entren allí. Pero una vez que lo sienten, lo sienten. Sé cómo trabajar en esos tiros al cuerpo furtivos. Sé abrumarlos con potencia, velocidad y combinaciones. Todo es parte de mi arsenal y el 27 de noviembre todo se unirá. Todo mi arduo trabajo y todo por lo que he estado trabajando; Voy a dejar que todo se vaya.

“Es un luchador hábil. Es hábil. El es rapido. Lo sabemos. Obviamente, solo tenemos que ir allí y quitar esos atributos. No le quites nada a Stephen, es un gran luchador. Está en donde está por una razón. Pero lo hemos estudiado muy bien. Apoyos para él por convertirse en campeón mundial y llegar tan lejos, pero siento que este es mi momento.

“Tengo que usar mi altura y alcance y solo asegurarme de entrar allí con un plan de juego. Siempre entro allí con tres o cuatro planes de juego. Sé que mucha gente dice que no utilizo mi altura ni mi alcance. Pero siento que hago un buen trabajo usándolo en el interior. A veces no me importa usarlo en el exterior, pero esta pelea va a tomar un poco de todo, y tendré que aprovechar al máximo mi altura, alcance, potencia, tamaño y todo lo que me convierte en el mejor. luchador soy.

“Estoy listo para actuar y representar a México, representar a mi ciudad ya todos en casa. Estoy listo para enorgullecer a mi familia y estoy emocionado de entrar y dejar todo en el ring. Ustedes verán quién lo quiere más “.

STEPHEN FULTON JR.

“Mi currículum es mejor [que el de Figueroa] y me siento cómodo diciendo eso. He tomado riesgos desde el comienzo de mi carrera. Me he enfrentado a luchadores invictos a los que nadie quería enfrentarse. He tomado el camino más difícil para llegar a esta pelea.

“Este ha sido un gran campo de entrenamiento. Estamos listos para empezar. Todo está en movimiento y estoy extremadamente preparado. No puedo esperar para hacer una gran actuación.

“Ser campeón unificado significaría mucho para mí. Puedo convertirme en el primer campeón unificado de peso súper gallo de Filadelfia el sábado por la noche. Esta victoria lo significa todo para mí.

“La gente aún tiene que ver lo mejor de mí. Todavía tienen que ver que me gusta pelear mano a mano. Simplemente no creo que esta pelea vaya a durar tanto. Tiene el poder de desgastarte, pero yo soy el tipo de luchador que puede superar cualquier cosa. Creo mucho en mis habilidades y mi inteligencia.

“Esta es mi primera pelea con los fanáticos en dos años. Hay mucha emoción por eso. Me he estado preparando para esta pelea desde junio y no creo que llegue a la distancia.

“Soy su pelea más grande hasta la fecha. Soy su mayor prueba. No soy como ninguno de los otros luchadores a los que se enfrentó antes. Él lo sabe y todos los que lo rodean lo saben. Solo mira lo que hago cuando tengo la espalda contra la pared.

“Esto se reduce a quién más lo quiere. El poder, la fuerza y ​​la velocidad pueden desaparecer durante una pelea. Todo lo que queda es quién lo quiere más. No se trata solo de ser campeón unificado, se trata de que este hombre crea que puede vencerme. Eso es lo que me motiva.

“Él no tiene nada de abandono y se lo agradezco. Odio a los que se rinden y tampoco tengo nada en mí. Siempre pelea su pelea y aplica bien la presión. Sabe cómo usar ángulos y ha llegado a este punto por una razón.

“Estoy acostumbrado a estar en posiciones incómodas, pero he tenido un gran apoyo de mi equipo, mi familia y amigos y eso estará conmigo en la noche de la pelea.

“Figueroa va a interactuar conmigo más que la mayoría de mis oponentes anteriores. Él luchando con el estilo que le gusta usar va a sacar más de lo que puedo hacer.

“Ya sé que soy el mejor boxeador en las 122 libras. Es solo cuestión de días hasta que todos lo vean. No estoy concentrado en mi puesto en la división ni en lo que está en juego. Solo estoy concentrado en derrotar a un oponente que cree que puede vencerme “.