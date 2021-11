Gervonta Davis: Cruz es mejor que este preparado El cinco veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis realizó un “Sorteo de pavos” el martes, cuando el campeón de peso ligero de la AMB, junto con Mayweather Promotions, repartió 150 pavos, además de tarjetas de regalo y más a los residentes de Las Vegas. El sorteo se llevó a cabo luego del entrenamiento mediático de Davis en preparación para su defensa del título mundial contra el contundente contendiente Isaac “Pitbull” Cruz que tendrá lugar el domingo 5 de diciembre en vivo por SHOWTIME PPV desde el STAPLES Center en Los Ángeles en un evento de Premier Boxing Champions. “Esta será una pelea emocionante”, dijo Tank. “Cruz viene a pelear todas y cada una de las veces. Solo estoy esperando a ver qué trae a la mesa el 5 de diciembre, y aprovecharemos sus errores. El avance de Cruz podría hacer la pelea mucho más fácil para mí, pero definitivamente también hay desafíos con ese estilo. Se adelanta mucho con la cabeza. Definitivamente voy a estar listo para eso. “Cualquier cosa que él haga sucio allí, estaré listo. Será mejor que esté preparado, porque lo que sea que sirva, se lo devolveré de inmediato. “Es un boxeador explosivo. Tenemos que ver qué trae el 5 de diciembre. Estoy deseando que llegue. Quiero darles a los fanáticos otra pelea llena de acción. “El cambio de oponente no afectó realmente mi forma de pensar ni mi plan de juego. Hablar basura no me importa de todos modos. Todos tenemos que salir y actuar cuando sea el momento. Kambosos: Tendrán una estatua mía en Sydney Conferencia de prensa virtual Figueroa-Fulton

