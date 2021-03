Conferencia de prensa inicial de Chávez-Camacho Jr La leyenda del boxeo Julio César Chávez y Héctor Camacho Jr.se encontraron cara a cara el martes para anunciar su pelea de exhibición de PPV que se llevará a cabo el sábado 19 de junio en el Estadio Jalisco en Guadalajara, México. Julio César Chávez: Primero dije que no, porque él es demasiado joven para mí. Pero cuando me dijeron que era un homenaje a mi gran amigo (Camacho Sr.), que está en el cielo, acepté de inmediato. Entre México y Puerto Rico siempre ha habido una gran rivalidad, pero “Macho” Camacho nunca molestó a mi familia, nunca me ofendió ni usó palabras groseras. Y nos hicimos grandes amigos, lo amo hasta el cielo, él lo sabe. Aunque ahora debe estar enojado por la paliza que le voy a dar a su hijo ”. Héctor Camacho Jr: “He estado esperando la oportunidad para esta pelea durante años. Estaré bien preparada, muy flaca como quieras. Esta pelea será días antes del aniversario de la muerte de mi padre, así que será una pelea muy emotiva para mí “. Entrevista: Erik Morales

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.