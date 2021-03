Entrevista: Erik Morales El campeón mundial de cuatro divisiones y legendario boxeador mexicano Erik Morales, quien es el entrenador de Angel Fierro de Tijuana, anticipó el enfrentamiento de su luchador contra Alberto Machado de Puerto Rico antes del evento principal de Ring City USA del jueves por la noche. Morales no pudo hacer el viaje a Puerto Rico para estar en el rincón de su luchador, pero habló con los medios el martes. Además de Machado-Fierro, habló de Estrada-Chocolatito 2, quien gana una posible pelea entre Manny Pacquiao y Mikey García, ¡y no descartó volver a pelear él mismo! Su valoración de Fierro: “Fierro siempre está trabajando, siempre entrenando. Entrenaba para pelear con un tipo muy parecido a Alberto Machado. Fierro es un luchador digno de ser visto. Es limpio, joven y fuerte. Les dará a los fanáticos una gran pelea el jueves. Es un luchador que pelea muy bien a distancia. También lanza muy fuerte y cuando lanza puñetazos en grupos, verás por qué tomamos esta pelea “. Sobre no estar en la esquina de Angel el jueves: “Hemos estado trabajando juntos durante 3 o 4 peleas. A veces rotamos a los luchadores en nuestro gimnasio porque no podemos entrenarlos a todos. Ha pasado aproximadamente un año. Fernando Fernández ha estado entrenando conmigo y otros peleadores conmigo desde 1998, así que está en buenas manos ”. Sobre el desarrollo de Angel: “Ha aprendido mucho con nosotros. Cuando lo atrapamos, solía saltar mucho. Pero ahora es mejor en su ofensiva. Es un gran luchador que es muy duro. Él es muy fuerte.” Sobre Angel aprovechando esta oportunidad: “Hay oportunidades que no llegan muy a menudo. Perdimos una pelea la última vez que se suponía que no debíamos. Pero en esta pelea, tiene una oportunidad que tiene que aprovechar, y lo hará. Lo verás aprovechar al máximo el jueves “. Sobre pelear en Puerto Rico: “Sabemos que estamos en Puerto Rico, así que es complicado. Va a ser una pelea dura. Esa es la tradición porque es México contra Puerto Rico. Pero va a venir aquí y vencer a Machado en su ciudad natal. Confiamos en que los jueces harán su trabajo pero no hay duda, vamos por el nocaut ”. Sobre el estilo mexicano de Angel: “Trabajaremos en base a nuestra habilidad. Recuerda que somos mexicanos y tenemos una forma diferente de boxear. Los mexicanos peleamos con más corazón y más perseverancia ”. Sobre Estrada vs. Chocolatito 2: “Fue una pelea interesante. Ambos combatientes estaban activos. La tarjeta 117-111 estaba apagada, pero las otras dos eran buenas. Ha pasado un tiempo desde que vimos una pelea tan grandiosa y fenomenal “. Sobre una posible pelea entre Manny Pacquiao y Mikey García: “Mikey García es un gran peleador. Sin embargo, Manny Pacquiao es muy, muy fuerte. Pacquiao muestra que hay niveles en este juego. Creo que esa experiencia ganará y Pacquiao ganará ”. Sobre si volverá a pelear: “Sí, es muy posible que me veas. Quizás Morales vs. Barrera 4. “ Conferencia de prensa inicial de Chávez-Camacho Jr La Convención del WBC 2021 será en Tailandia

