El campeón de peso pesado de la AMB / FIB / OMB Andy Ruiz y el ex campeón Anthony Joshua se enfrentaron en su conferencia de prensa final antes de la revancha del sábado en el Diriyah Arena en Arabia Saudita, que se mostró en vivo en Sky Sports Box Office en el Reino Unido y DAZN en los Estados Unidos.

Andy Ruiz

Sobre la importancia de mantener los cinturones:

“Han sido tres largos meses de campamento. He estado entrenando muy duro para esta pelea. Al igual que el 1 de junio, hice historia, y creo que la importancia es rehacer la historia el 7 de diciembre en Arabia Saudita. No hay mucho que decir, pero estoy listo para el rock and roll, sé que AJ va a venir con un plan de juego diferente. Sé que está preparado, motivado, es más cauteloso. Sé que va a tratar de encerrarme. Mi trabajo es prepararme para lo que se me presente ”.

Sobre si la motivación sigue ahí:

“Por supuesto, no quiero que estos hermosos cinturones desaparezcan. Recuerde que he estado haciendo esto desde que tenía seis años, finalmente está dando sus frutos, y de ninguna manera voy a dejar ir estos cinturones. Voy a morir en el intento y haré todo lo posible para conseguir esa victoria. Ha sido un viaje largo, una montaña rusa larga en mi vida, y de ninguna manera voy a dejarlos ir el 7 de diciembre. Que gane el mejor hombre.

Anthony Joshua

Por ser una gran oportunidad: “Es interesante estar de este lado de la mesa, como dijiste en mi 16ª pelea, desafié por el título mundial, desafié por el título nuevamente con Klitschko, luego con Parker, y ahora estoy desafiando de nuevo, así que este es mi cuarto desafío de título en un corto espacio de tiempo. Estoy acostumbrado a estar en esta posición, e incluso cuando eres campeón, creo que Andy, siendo un peso pesado respetado, sabe que tienes que tener el desafío y la mentalidad. Todas estas citas que estos luchadores inventan son realidad, mentalidad desafiante. Lo dije anteriormente cuando tenía los cinturones alrededor de mi cintura. Ahora estoy diciendo esto a la existencia, este es mi desafío y mentalidad. Así que voy a volver a mi 16ª pelea, centrado y determinado en el objetivo “.

Siente menos presión sin los cinturones:

“He estado boxeando hace un tiempo, y cuando entré en el boxeo realmente no vine a participar, vine a tomar el control. Vine con toda su fuerza, totalmente comprometido. El enfoque ya ha estado allí, pero nunca tuvo la oportunidad de reflexionar. Fue campeonatos europeos, campeonatos olímpicos, título británico, campeonatos mundiales. No estoy aquí para mostrar. Estoy aqui para ganar. He estado en la cuadra por un corto espacio de tiempo, así que debes entender que tengo experiencia y saber lo que estoy haciendo. A través de la reflexión en mi propio tiempo, Andy y yo somos muy diferentes, pero como todos en esta sala, tenemos tiempo. Solo tengo que usar mi tiempo y tan pronto como regresé de Nueva York recuperé ese compromiso, me puse en forma, no perdí ningún corazón, no perdí fuego en mi barriga, comencé a golpear la bolsa pesada , preparándose para este día. De hecho, estoy deseando que llegue. Sin miedo en mi corazón, sin miedo en mis ojos. Estoy deseando montar un espectáculo y tengo confianza “.

Sobre cuán especial será una victoria:

“Me preguntaron si sería un momento especial y dije que no porque sé que pertenezco allí. No es especial, he estado allí, sé lo que estoy haciendo. Cuando recupere esos cinturones, probablemente mantendré la calma y me mantendré enfocado. No es tiempo de celebrar, es tiempo de mantener ese desafío, mentalidad y encontrar el próximo objetivo, así que uno por uno los estoy quitando. He estado haciendo eso desde que comencé a boxear y Ruiz es mi próximo objetivo en mi lista “.

Sobre los combates en Arabia Saudita:

“Esta es la meca del boxeo que estoy escuchando. La verdadera meca del boxeo. Voy a convertir esto en algo especial, un evento real. Como puede ver, hemos reunido una gran cartelera y un gran espectáculo. Fui al lugar, es perfecto, perfectamente diseñado, dije mis oraciones, me tomé el tiempo para abrazar realmente lo que sucederá el sábado. Solo estoy entrando con confianza, y quiero que todos tengan la misma confianza y se lo pasen muy bien ”.

Manny Robles, entrenador de Andy Ruiz:

Sobre los cinturones que defenderán:

“Han pasado tres meses de preparación, que es algo que no tuvimos para la última pelea”. Estoy muy contento de decir que tuvimos un gran campamento, compañeros de entrenamiento perfectos, tiempo perfecto, tiempo perfecto para preparar un mejor plan de juego. Comprenda que tenemos una tarea muy difícil frente a nosotros. Lo respetamos y sabemos que es un gran luchador. Vamos a estar listos para la tarea. Andy ha tenido un gran campamento y mental y físicamente preparado para el desafío. Lo esperamos con ansias. Espero que nadie se vaya decepcionado el sábado por la noche “.

Sobre hacer una pelea diferente esta vez:

“Absolutamente será una pelea diferente. Trabajamos duro, estamos listos para el desafío. Nos estamos tomando esta pelea muy en serio, hemos sido muy duros con él, Andy lo sabe. Ha estado concentrado, listo para ir todos los días. Estamos a la altura del desafío “.

Robert McCracken, entrenador de Anthony Joshua:

La mentalidad para esta pelea:

“Anthony está en un lugar mucho mejor que la última vez en este momento, y estoy mucho más feliz con el lugar donde está. Todos han dicho que su campo de entrenamiento ha ido realmente bien. Hemos estado entrenando bien aquí en Arabia Saudita. Anthony ha estado entrenando en la embajada británica, tiene sus propias instalaciones y puede entrenar con diligencia y esfuerzo. Escucha, sabemos lo bueno que es Ruiz, sabemos que es un luchador de peso pesado y es el campeón. Estamos totalmente seguros, con un estado de ánimo completamente diferente en esta pelea que en Nueva York. Y creo que seguro verás al verdadero AJ.

Tuvo buen tiempo para entrenar:

“Para Andy Ruiz teníamos aproximadamente cinco semanas de aviso para la última pelea, al mismo tiempo que el oponente de Anthony se retiró, así que tuvimos que reestructurar y cambiar las cosas, pero con la habilidad de Ruiz eso no es fácil de hacer, pero eso no es una excusa El hombre correcto ganó la noche, ambos tuvieron 12 semanas para prepararse para esta pelea, creo que ahora es un campo de juego nivelado. Creo que Anthony sabe exactamente lo que está frente a él, los compañeros de entrenamiento han sido diseñados para adaptarse a lo que Andy hace. Creo que verás al verdadero AJ el sábado por la noche y verás una gran actuación ”.

Eddie Hearn:

“Hablamos sobre nuestro amigo Neil Leifer, quien está aquí con nosotros en Riad. Neil estaba en el lienzo tomando fotos para “Thrilla in Manila” y “Rumble in Jungle” y el sábado estará allí para “Clash On The Dunes”. Será otra noche histórica para el deporte del boxeo y un peso pesado que se convertirá en uno de los más grandes de la historia. Andy Ruiz conmocionó al mundo en Nueva York en junio y ahora entran en esta pelea de manera totalmente diferente: Ruiz es el campeón y Anthony Joshua es el retador. Esta pelea lo tiene todo.

“Estábamos muy cerca de ir a Cardiff, y muy cerca de llevar esta revancha de regreso al Madison Square Garden en Nueva York. Incluso miramos a México. Finalmente había tomado la decisión de mantener la pelea en el Reino Unido, pero luego recibí la llamada de Arabia Saudita. Creo que al principio fui bastante grosero, les dije que no perdieran el tiempo porque íbamos a pelear con Cardiff. Pero la pasión que tuvieron por llevar esta pelea a Arabia Saudita no tenía comparación y en cuatro o cinco días, tenemos un acuerdo para organizar esta pelea aquí. A veces hubo conmoción y crítica, pero esta fue una decisión absolutamente maravillosa. La hospitalidad del Reino de Arabia Saudita ha sido increíble. Los luchadores han tenido una experiencia increíble aquí con instalaciones de primera clase específicamente construidas para que se preparen. El es un nuevo amanecer para el deporte del boxeo.

“Estamos agradecidos por nuestros amigos en DAZN. Solo un año después, han cambiado completamente la cara del boxeo en Estados Unidos. Mire los nombres que ya han traído a su maravillosa plataforma: Anthony Joshua, Andy Ruiz, Oleksandr Usyk, Canelo Alvarez, Gennadiy Golovkin, y la lista sigue y sigue. Es un momento maravilloso para involucrarse en el negocio de DAZN y les espera un futuro brillante ”.