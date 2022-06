Conferencia de prensa de presentacion de Usyk-Joshua Se ha realizado la conferencia de prensa de Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua 2 en Jeddah, Reino de Arabia Saudita, antes de su revancha en la ciudad costera el sábado 20 de agosto. Oleksandr Usyk: “Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos. Nunca he pronunciado discursos estridentes o brillantes. Para convertirme en Campeón del Mundo, todo lo que hice fue trabajar duro en mi campo de entrenamiento y en el gimnasio. Eso es lo que voy a hacer hasta el día de la pelea y mi boxeo me hará feliz”. Anthony Joshua: “Los errores suceden. Las cosas pasan en la vida, pero la resiliencia, la fortaleza mental y la constancia siempre prevalecerán. Todavía estamos en el camino, todavía estamos en el camino hacia Undisputed seguro. Es solo un pequeño bache en el camino, pero estoy concentrado en el objetivo que está sentado allí (señala a Usyk). “Estoy concentrado en la meta, si Dios quiere, lo haré y me convertiré en tres veces campeón mundial de peso pesado. Con Andy Ruiz creo que mucha gente puede ver que antes de la pelea las cosas no estaban al 100%. Tienes que ser fuerte, de piel gruesa; tomamos nuestra pérdida como un hombre. Cuando gano, lo mantengo en movimiento y agradezco a todos. Cuando pierdes, tienes que mantenerte humilde también en la derrota. Lo mantuvimos en movimiento y supe que podía regresar y hacer lo que tenía que hacer. “La pelea con Usyk, me rompió el trasero por algunas rondas. Tengo que tomar esa derrota como un hombre también. Me hago responsable. Soy alguien que puede admitir cuando estoy equivocado y mantener la cabeza en alto cuando tengo razón. La pelea en septiembre, él tenía razón y yo estaba equivocado. Simplemente, tengo que revertir ese papel el 20 de agosto. No me gusta complicar demasiado la situación porque hay simplicidad en la genialidad. A veces, si mantienes las cosas simples, puedes lograr grandes cosas, así que voy a mantener las cosas simples, seguir adelante y pronto llegará la fecha”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Que semana de actividad mundial para el WBC Ticket Alert: Ruiz-Ortiz para el 14 de septiembre Like this: Like Loading...

