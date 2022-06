Ticket Alert: Ruiz-Ortiz para el 14 de septiembre Los boletos saldrán a la venta al público en general el jueves para el enfrentamiento de peso pesado entre el ex campeón unificado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. y el contendiente Luis “King Kong” Ortiz que tendrá lugar el 4 de septiembre durante el fin de semana del Día del Trabajo desde Crypto.com Arena en Los Ángeles y encabezando un evento de pago por visión de FOX Sports PBC. Los boletos de preventa están disponibles MAÑANA a partir de las 10 a. m. PT hasta las 10 p. m. PT a través de AXS.com con el código: BOXING o CRYPTO. Conferencia de prensa de presentacion de Usyk-Joshua Golden Boy regresa a Fantasy Springs el 28 de julio Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.