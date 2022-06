Golden Boy regresa a Fantasy Springs el 28 de julio Golden Boy regresa al Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California, el jueves 28 de julio, con un evento encabezado por el favorito de los fanáticos y el peso ligero invicto Jousce “Tito” González (12-0-1, 11 KOs) en un combate a ocho asaltos. contra José Angulo (14-2, 7 KOs). El coestelar es el invicto peso gallo Manuel “Gucci Manny” Flores (12-0, 9 KOs) en ocho asaltos contra Daniel Moncada (15-6-2, 5 KOs). El resto de la cartelera se anunciará en breve. La cartelera se transmitirá en vivo en DAZN y en la página de Youtube de Golden Boy Boxing. Ticket Alert: Ruiz-Ortiz para el 14 de septiembre Jarrell Miller regresará el jueves en WBA KO Drugs en Argentina Like this: Like Loading...

