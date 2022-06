Jarrell Miller regresará el jueves en WBA KO Drugs en Argentina El jueves 23 de junio, en el Casino Buenos Aires de Buenos Aires, Argentina, el invicto peso pesado Jarrell “Big Baby” Miller (23-0-1, 20 KOs) regresará a la acción por primera vez en casi cuatro años para enfrentar al argentino el veterano Ariel Esteban “Chiquito” Bracamonte (11-7, 6 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos. La pelea, parte del Festival de Drogas KO de dos días de la AMB, también se transmitirá en vivo a Sudamérica y partes de los Estados Unidos en TyC Sports. Miller, nativo de Brooklyn de 6 ‘4 ″, se preparó para su regreso al entrenar cientos de rondas con otros pesos pesados ​​prominentes, incluida una etapa beneficiosa como compañero de entrenamiento del campeón mundial de peso pesado Tyson Fury. Mientras Miller está en un intenso entrenamiento final y no está de humor para comentar, sus co-promotores, Dmitriy Salita y Greg Cohen, dicen que una versión más madura del franco y controvertido “Big Baby” caminará esta semana. . “Estoy muy emocionado por el regreso de Jarrell al ring”, dijo Salita. “Ha madurado y se ha reenfocado para establecerse en la cima de la división de peso pesado con su especial ‘especia de Brooklyn’. Jarrell está más que listo para responder todas las preguntas, una pelea a la vez, dentro del ring”. “Ha pasado mucho tiempo y me enorgullece decir que Jarrell lo ha aprovechado bien en los últimos dos años”, agregó Greg Cohen. “Está más concentrado y dedicado que nunca y, sin duda, volverá a inyectar más entusiasmo en la división de peso pesado. ¡Es hora de volver al trabajo!” Golden Boy regresa a Fantasy Springs el 28 de julio Zurdo espera que la AMB ordene la pelea con Bivol Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.