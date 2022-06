Zurdo espera que la AMB ordene la pelea con Bivol El ex campeón de peso súper mediano de la OMB y actual retador obligatorio de peso semipesado de la AMB, Gilberto “Zurdo” Ramírez (44-0, 30 KOs), confía en que la AMB ordenará al campeón de la AMB, Dmitry Bivol, que pelee contra él a continuación. “Aprecio a la AMB y creo que se seguirá el proceso correcto”, dijo Ramírez. “Estoy confundido acerca de que Bivol me esquive. Me gané la posición de retador obligatorio de la AMB en el ring, no una, sino dos veces. Ha estado hablando de pelear conmigo durante los últimos dos años. Es hora… Canelo no se comprometió con la revancha, así que ahora tengo curiosidad por saber qué otras excusas podría poner él (Bivol) para evitarme”. Hearn: Tszyu se mueve demasiado rápido Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.