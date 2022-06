Hearn: Tszyu se mueve demasiado rápido Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del Reino Unido, Eddie Hearn, no cree que Tim Tszyu esté listo para desafiar al campeón indiscutible de las 154 libras, Jermell Charlo, que ha sido ordenado por la OMB. “Tim Tszyu es un buen talento, simplemente siento que el problema en el boxeo a veces es que algunas personas pueden creer tanto en su tipo que pueden moverlos demasiado rápido y ponerlos en las peleas equivocadas”, dijo Hearn a Wide World of Sports. He sido culpable de eso antes. Pero no me gusta la pelea de Charlo por Tim Tszyu. De hecho, creo que todavía no ha llegado. Creo que hay algo más de desarrollo por hacer. Fue a Estados Unidos para su debut en Estados Unidos, fue eliminado pero fue una buena victoria. De hecho, lo traería aquí por uno o dos más, pero no tiene nada que ver conmigo. Esa es la perspectiva del aficionado. “Pero Matt Rose (el promotor de Tszyu) y la familia Tszyu, claramente creen en él y quieren tirar los dados, pero es otro nivel contra Charlo. Pero tienes que aprovechar estas oportunidades cuando se presentan, así que buena suerte para él. Creo que es un muy buen peleador”. 2022 Class Florida Boxing Hall of Fame Like this: Like Loading...

