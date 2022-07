Chisora ​​vence a Pulev por decisión dividida en Londres En un emocionante enfrentamiento entre ex contendientes de peso pesado, el héroe local Derek Chisora ​​(33-12, 23 KO) anotó una decisión dividida en doce asaltos sobre Kubrat Pulev (29-3, 14 KO) para reclamar el título internacional de la AMB el sábado por la noche en el O2. Arena en Londres. Chisora ​​salió con un agresivo ataque al cuerpo mientras Pulev operaba desde afuera con combinaciones. Chisora ​​tuvo un gran round siete y Pulev regresó a la esquina con sangre saliendo de un corte sobre su ojo izquierdo. Pulev hizo tambalearse a Chisora ​​en el octavo asalto, pero DelBoy, siempre el más peligroso cuando está herido, de alguna manera contraatacó. Acción cara a cara en el noveno round con ambos aterrizando grandes golpes. Pulev superó a Chisora ​​en el round once, pero Chisora ​​conectó los golpes más llamativos en el doce. Las puntuaciones fueron 116-112 Pulev, 116-112, 116-114 Chisora. Kurbanov vence a Teixeira en Rusia Madrimov-Soro acaba en empate técnico en Londres Like this: Like Loading...

