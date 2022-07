Madrimov-Soro acaba en empate técnico en Londres Una revancha y eliminatoria de peso súper welter de la AMB entre Israil Madrimov (8-0-1, 6 KOs) y Michel Soro (35-3-2, 24 KOs) terminó en un empate técnico después de que Soro fuera cortado por un cabezazo involuntario a: 5 de tercera ronda el sábado por la noche en el O2 Arena de Londres. Madrimov sacudió a Soro en la segunda ronda, pero el final prematuro impidió una conclusión clara. El corte no parecía tan malo. Esta revancha se ordenó después de que Madrimov recibiera una controvertida detención del árbitro en su primera pelea. El invicto peso pesado Fabio Wardley (14-0, 13 KOs) derrotó a Chris Healey (9-10, 2 KOs) en menos de dos asaltos. Wardley derribó a Healy en el primer asalto y lo tiró a la lona nuevamente 40 segundos después del segundo asalto para terminarlo. El invicto superwelter Caoimhin Agyarko (12-0, 7 KOs) superó por puntos a Lukasz Maciec (28-5-1, 5 KOs) en diez hábiles asaltos para reclamar el título internacional vacante de la AMB. Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-93. La invicta supergallo femenina Ramla Ali (6-0, 1 KO) superó por puntos a Agustina Rojas (6-2, 0 KO) en ocho asaltos. La puntuación fue 80-72. El peso pesado Solomon Dacres (3-0, 1 KO) superó por puntos a Kevin Nicolás Espíndola (7-4, 2 KO) en ocho asaltos con una puntuación de 80-72. El peso supergallo Yousuf Ibrahim (2-0, 0 KOs) superó por puntos a Francisco Rodríguez (1-7, 1 KO) en cuatro asaltos 40-36. Un choque entre el invicto peso mediano Felix Cash (15-0, 10 KOs) y Vaughn Alexander (17-6-1, 10 KOs) fue descartado cuando Cash se enfermó el día de la pelea. Chisora ​​vence a Pulev por decisión dividida en Londres Boxeo Mundial el 29 de Julio desde Uruguay Like this: Like Loading...

