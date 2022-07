Kurbanov vence a Teixeira en Rusia El invicto peso súper welter Magomed Kurbanov (23-0, 13 KOs), quien se retiró de las clasificaciones mundiales debido a la inactividad, logró una decisión de diez asaltos sobre el ex campeón de la OMB Patrick Teixeira (31-4, 22 KOs) el sábado por la noche en los “Uralets” de KRK en Ekaterimburgo, Rusia. Kurbanov derribó a Teixeira en el primer asalto de una pelea unilateral. Kurbanov peleó por última vez en mayo de 2021, derrotando al ex campeón mundial Liam Smith. Teixeira ahora ha perdido tres combates seguidos. Figueroa vence a Castro en eliminatoria del WBC Chisora ​​vence a Pulev por decisión dividida en Londres Like this: Like Loading...

