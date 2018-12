Jermall Charlo 159.5 vs. Matt Korobov 159.75

(WBC interim middleweight title)



Jermell Charlo 153.5 vs. Tony Harrison 153.75

(WBC super welterweight title)



Dominic Breazeale 256.5 vs. Carlos Negron 226

Efe Ajagba 235.75 vs. Santino Turnbow 228.5

Terrell Gausha 160.6 vs. Joey Hernandez 163.75

Rances Barthelemy 138 vs. Robert Frankel 135.5

Brandon Quarles 157vs. Todd Manuel 154.5

Mark Duncan 160vs. Ray Cervera 161.75

Efetobor Apochi 198 vs. Eric Abraham 197.25

Venue: Barclays Center, Brooklyn, New York

Promoter: TGB Promotions

TV: FOX