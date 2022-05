Canelo vs. GGG III es oficial para el 17 de septiembre Es oficial. Saul ‘Canelo’ Alvarez y Gennadiy ‘GGG’ Golovkin se enfrentarán en un choque de trilogía el 17 de septiembre, en vivo por DAZN Pay Per View. El lugar será anunciado pronto. “La trilogía Canelo vs. GGG es la pelea más grande del boxeo y estoy encantado de tenerla hecha para el 17 de septiembre”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Estos son dos hombres que se desagradan amargamente y quieren terminar esta increíble serie con un KO aplastante. Realmente creo que esta será la pelea más emocionante entre estos dos grandes campeones y serán fuegos artificiales desde la primera campana hasta el último hombre en pie”. Canelo abre como favorito 3:1 sobre GGG Actualización de Charlo-Tszyu FacebookGorjeoReddit Like this: Like Loading...

