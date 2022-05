Actualización de Charlo-Tszyu FacebookGorjeoReddit Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del peso superwelter número 1 de la OMB, Tim Tszyu, George Rose, ha indicado que se espera que el campeón indiscutible de la FIB, la AMB, el WBC y la OMB, Jermell Charlo, tome una decisión en las próximas semanas si defiende contra Tszyu o deja vacante el campeonato de la OMB. “Esperemos que le guste”, dijo Rose. “Ha sido muy abierto sobre las debilidades percibidas que cree que vio cuando Tszyu hizo su debut en Estados Unidos y después de su propia actuación contra Castaño debe estar lleno de confianza. Si Charlo realmente no ve una amenaza en Tszyu, tiene una decisión fácil de tomar: no desaloje y huya, pelee con él por todos sus cinturones. ¡Vamos, Jermell, hagamos la pelea!”. La pelea podría tener como objetivo septiembre u octubre, muy probablemente en los EE. UU. Canelo vs. GGG III es oficial para el 17 de septiembre Fallece Gary Russell Sr. Like this: Like Loading...

