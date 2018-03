Canelo da positivo por Clenbuterol

Declaración de Golden Boy Promotions: como parte del programa de pruebas voluntarias que Canelo Alvarez insistió antes de su pelea del 5 de mayo, uno de sus resultados dio positivo en niveles de trazas de Clenbuterol, consistente con contaminación de carne que ha impactado a docenas de atletas en México durante los últimos años.

Como Daniel Eichner, Director de SMRTL, el laboratorio acreditado por la AMA que realizó las pruebas que declaró en su carta de hoy, “Estos valores están todos dentro del rango de lo que se espera de la contaminación de la carne”.

Al recibir esta información, Golden Boy notificó inmediatamente a la Comisión Atlética del Estado de Nevada y al promotor de Gennady Golovkin, Tom Loeffler.

Como se ha planeado, Canelo trasladará su campo de entrenamiento de México a los Estados Unidos de inmediato y se someterá a cualquier número y variedad de pruebas adicionales que VADA considere necesarias antes y después del 5 de mayo.

Canelo agregó: “Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado. Me someteré a todas las pruebas que requieren que aclare esta situación embarazosa y confío en que al final la verdad prevalecerá “.

Canelo ha probado estar limpio docenas de veces en el transcurso de sus 12 peleas anteriores.