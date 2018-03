Brook: He puesto a los campeones en sobre aviso

Kell Brook dice que ha puesto en aviso a los campeones del mundo en superwelter tras haber destruido al No. 5 del CMB Sergey Rabchenko en dos rounds para conseguir la correa de plata del CMB en su debut en las 154 libras en el FlyDSA Arena en Sheffield el sábado por la noche.

“El deseo está ahí y se puede ver en mi actuación que estoy de regreso y estoy poniendo a los muchachos en el nivel superior con aviso”, dijo Brook. “Pelearía contra cualquiera, no tengo nada que probar al respecto, ya que he boxeado con GGG, Errol Spence Jr y he ganado mi título de la FIB en Estados Unidos. Me gustaría otra prueba en 154 libras para establecerme en el peso y obtener otro gran rendimiento, y luego cualquier correa que quiera.

“Mi objetivo es convertirme en un campeón del mundo de dos pesos y sé que puedo hacerlo. Soy preciso y puedo aterrizar en el mentón de cualquier persona: hay niveles en el boxeo, pero si los golpeo con esos tiros, encontraré sus mentones.

“Esperaba un trabajo duro de una noche y 12 rounds difíciles, y estaba listo para hacer eso. Pero una vez que obtuve mi rango con el tiempo funcionando, se acabó el juego. No te pagan por las horas extraordinarias, las rondas en el banco serían buenas, pero sé que podría haber continuado toda la noche ya que me sentí muy bien allí.

“Cuanto más tiempo hubiera durado la pelea, mejor hubiera lucido también, estaba entrando en mi ritmo y mi mojo ha vuelto. Estaba viviendo al lado del gimnasio para luchar lejos de mi familia, así que estaba entrenando, comiendo y descansando, nada más.

“Caminando de vuelta frente a mis fanáticos en Sheffield, estaba nervioso esta noche, pero una vez que salí y escuché a los fanáticos, me senté bien. Estaré de vuelta al gimnasio, no tengo tiempo libre, tengo un pequeño viaje a Miami reservado, pero entrenaré cuando esté allí también. Tengo que quedarme en el gimnasio y estar listo “.

El promotor Eddie Hearn estaba emocionado en el cuadrilátero después de ver a Brook deslumbrar y el jefe supremo de Matchroom está respaldando uno de sus primeros fichajes para regresar a la cumbre en 2018.

“Hay mucha historia para mí y Matchroom con Kell y esa emoción se derramó después de esa brillante victoria del sábado”, dijo Hearn. “Es uno de los primeros peleadores que firmé y las pérdidas de GGG y Spence además de las lesiones han sido difíciles para todos, y el sábado por la noche fue un momento masivo para la carrera de Kell Brook.

“Si hubiera perdido la pelea, todo había terminado, si no se veía bien, probablemente todo había terminado, si hubiera estado herido, probablemente todo había terminado”. La forma en que despachó a Rabchenko con la nitidez y las combinaciones, fue genial. Hubo una energía brillante en la Arena y todo eso se generó porque Kell Brook aporta emoción cada vez que boxea.

“Siempre he creído que Kell Brook es uno de los mayores talentos del boxeo mundial, pero también siempre he creído que estaba boxeando con el peso equivocado. Kell siempre pensó que podía hacer 147 libras y en esta era de las redes sociales, estuvo casi ansioso por volver a las 147 libras para defender su título contra Spence después de pelear GGG a 160 libras, la gente dice que estaba esquivando a Spence si desocupaba y que no lo haría. no hagas eso No le quite nada a Errol Spence, pero creo que Kell lo supera en 154.

“Hay algunos luchadores de clase mundial en 154 libras, los campeones son todos de élite y hay otros luchadores brillantes entre los cinco primeros, pero Kell puede vencer a todos y ser el hombre, Brook es un nombre más grande que Charlo, pero él es el campeón, por lo que nosotros una oferta.

“Rabchenko es un luchador de clase mundial, pero no es nivel de élite, Kell demostró que es un luchador de élite y necesitamos otro paso adelante en junio o julio y luego estamos listos para las grandes cosas en el invierno.

“Estuve con Kell en octubre / noviembre y no estaba en un buen lugar. Tenía tanto sobrepeso y estaba saliendo y no le importaba el boxeo. Sintió que muchas de las críticas que recibía eran duras, pero con la gente a su alrededor y al volver al gimnasio, se dio cuenta de que el boxeo lo salva, lo necesita en su vida.

“Cuando está en el gimnasio, está contento, así que anteriormente, cuando ganó, se ha hinchado y disfrutado solo, ahora se dice que volverá al gimnasio y hoy has visto que ha hecho exactamente eso: a los 31 años de edad disfrutas”. cosas diferentes, pasar tiempo con la familia para salir con los muchachos.

“Quiere sentirse saludable y pasar tiempo con los niños y ser un modelo a seguir en el gimnasio, está en la etapa de la vida en la que quiere estar tranquilo y contento y simplemente sacar todo de sí mismo”.