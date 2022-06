Browne KOs Fa y Maloney KOs a Palicte Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la AMB de 43 años, Lucas “Big Daddy” Browne (31-3, 27 KOs) demolió a Junior Fa (19-2, 10 KOs) en la primera ronda. Browne derribó a Fa dos veces con grandes derechazos para finalizar el contenido después de solo 1:58. Fa, el favorito 15:1, buscaba volver a encarrilar su carrera después de perder ante el ex campeón mundial Joseph Parker en su última salida, pero “Big Daddy” tenía otros planes. En un choque entre ex aspirantes al título mundial, el peso gallo Jason Moloney (24-2, 19 KOs) logra un espectacular KO en el tercer asalto contra Aston Palicte (28-5-1, 23 KOs) en una pelea por el peso gallo WBO International y WBC Silver. títulos Maloney Brooke abrió una pelea competitiva al derribar a Palicte dos veces en la tercera ronda para terminarla. El tiempo era 2:35. El invicto peso pesado Hemi Ahio (19-0, 14 KOs) obtuvo la victoria cuando Christian Tsoye (5-5-2, 4 KOs) no salió para el segundo round Otros resultados:

Lachlan Higgins D6 Terry Nickolas (peso mediano jr)

Taylah Robertson W5 Sarah Higginson (peso mosca femenino)

Taylah Robertson W5 Sarah Higginson (peso mosca femenino)

Yoel Angeloni W4 Ken Aitken (peso welter

