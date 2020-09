Mairis Briedis and Yuniel Dorticos both made weight ahead of tomorrow’s WBSS Cruiserweight Ali Trophy final at the Plazamedia Studios in Munich.

Mairis Briedis 198 vs. Yuniel Dorticos 199

(IBF cruiserweight title/WBSS tournament final)

Sophie Alisch 125.2 vs. Edina Kiss 125.7

Leon Bunn 170.2 vs. Timo Laine 170.4

Denis Radovan 158.7 vs. Robert Talarek 159.8

The final will be shown live on DAZN in the U.S. & Canada, Sky Sports in the UK, and Bildplus in Germany.