Brant y Collard estarán en la cartelera de Alvarez-Smith El regreso del ex campeón mundial de peso mediano Rob “Bravo” Brant comienza en una “burbuja” de Las Vegas. Brant, quien perdió su cinturón ante Ryota Murata en julio pasado y tuvo un regreso en enero cancelado debido a un bíceps desgarrado, peleará con Vitaliy Kopylenko en un peso medio de 10 asaltos el sábado 22 de agosto desde el MGM Grand Conference Center. Brant-Kopylenko será el co-estelar de la eliminatoria del título mundial de peso semipesado Eleider-Alvarez-Joe Smith Jr. en vivo y exclusivamente por ESPN + (10 pm ET). La transmisión de cartelera (ESPN +, 7:30 pm ET) presenta el regreso del héroe de culto más reciente del boxeo, “Cassius” Clay Collard, el ex luchador de UFC que es el principal contendiente para el Prospecto del Año 2020. “Tenemos un evento principal imperdible y los muy esperados regresos de Rob Brant y Clay Collard. Qué noche en las peleas dentro de la ‘Burbuja’ ”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Rob está rejuvenecido y listo para comenzar su ascenso hacia otro título mundial. En cuanto a Clay, siempre que pelea, cumple “. Brant (25-2, 17 KOs) superó las probabilidades en octubre de 2018, derrotando a Murata por decisión unánime para ganar el título mundial de la AMB casi un año después de su derrota ante Jürgen Brähmer. Defendió su título mundial una vez, luego viajó al país de origen de Murata, Japón, con la intención de repetir la hazaña. En cambio, Murata cambió las tornas, noqueando a Brant en el segundo asalto de una pelea que vio 354 golpes lanzados en 334 segundos de acción. Luego de la derrota de Murata, Brant contrató a un nuevo entrenador en Brian McIntyre, quien es mejor conocido por su trabajo con el rey libra por libra Terence “Bud” Crawford y el campeón mundial de peso ligero junior de la OMB Jamel “Semper Fi” Herring. Kopylenko (28-2, 16 KOs), de Vasylkiv, Ucrania espera recuperarse de una derrota por decisión dividida en mayo de 2019 ante Steven Butler. Antes de la derrota de Butler, había ganado seis combates consecutivos. Kopylenko, un profesional de 12 años, avanzó a las semifinales del torneo de peso mediano “Boxcino” de 2014, que se transmitió como parte de la serie “Friday Night Fights” de ESPN. “He trabajado muy duro, a pesar de que el clima actual durante la pandemia ha sido un poco agitado”, dijo Brant. “Después de la fisioterapia, me mantuve concentrado en mi nutrición, gracias a mi maravillosa esposa, Tiffany, y comencé a correr muchas distancias hasta que me dieron permiso para comenzar a golpear nuevamente. Llevo casi tres meses en el campamento y me siento muy fuerte y confiado. Kopylenko tiene talento con un gran ataque al cuerpo. Tengo mucha confianza, pero respeto su conjunto de habilidades y me prepararé como si esta fuera una pelea por el título mundial. ¡Volví!” Collard (8-2-3, 3 KOs) se enfrentará a Maurice Williams en una pelea de peso mediano programada para ocho o seis asaltos, su tercera aparición en “Bubble” desde el 18 de junio. Collard tiene marca de 4-0 en 2020, incluidas tres victorias sobre invicto previamente. perspectivas. Williams (7-1, 3 KOs) ha ganado cinco seguidos desde una derrota por nocaut técnico en el quinto asalto ante Dennis Knifechief en noviembre de 2016. Desde entonces ha vengado su derrota ante Knifechief dos veces, incluida una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto. “Solo veo esto como otra pelea. Nada ha cambiado realmente más que la atención que estoy recibiendo ”, dijo Collard. “Me encanta todo esto. Solo estoy entrenando y preparándome para hacer lo que amo. “No sabía cómo me gustaría pelear sin fanáticos y estar en cuarentena, pero disfruto pelear por Top Rank en la ‘Burbuja’. Estoy bendecido de ser parte de esta experiencia “. En otra acción de cartelera: En un duelo de 10 asaltos de pesos welter junior invictos, Julian “Hammer Hands” Rodríguez (19-0, 12 KOs) se enfrentará a “Action” Anthony Laureano (13-0, 4 KOs). Rodríguez, un profesional de siete años de Hasbrouck Heights, Nueva Jersey, tuvo marca de 3-0 en 2019 luego de un descanso de casi dos años. La prospecto promovida por Star Boxing Wendy Toussaint (11-0, 5 KOs) se enfrentará al veterano de “Bubble” Isiah Jones (9-2, 3 KOs) en una pelea de peso mediano programada para ocho o seis asaltos. Jones, quien se fue 1-1 dentro de la “Burbuja” en junio, viene de una victoria por decisión mayoritaria el 30 de junio sobre la previamente invicta Donte Stubbs. En concursos programados de seis asaltos, Robert Rodríguez (8-0-1, 4 KOs) peleará contra Abel Soriano (10-0, 7 KOs) en peso gallo, mientras que el artista del nocaut Israel Mercado (7-0, 7 KOs) peleará con su compañero. Adrián Valdovinos (5-0-1, 4 KOs), nativo de California, en peso welter junior. La ex estrella amateur estadounidense Duke Ragan, de Cincinnati, hará su tan esperado debut profesional contra Luis Alvarado (1-1) en un combate a cuatro asaltos en peso pluma. Mauricio Sulaimán reelegido como presidente del WBC 2020-2024 Madrimov listo para vencer a Walker en eliminatoria AMB

