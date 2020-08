Madrimov listo para vencer a Walker en eliminatoria AMB El invicto peso súper welter Israil “The Dream” Madrimov (5-0, 5 KOs) busca robarse el show cuando se enfrente a Eric Walker (20-2, 9 KOs) en una eliminatoria final por el título de la AMB en las calles del centro de Tulsa. , Oklahoma el sábado por la noche en vivo por DAZN. Madrimov espera convencer al promotor Eddie Hearn para que ofrezca un gran espectáculo en su Uzbekistán natal. El boxeo es el deporte número uno en la tierra natal de Madrimov y recientemente celebraron a su primer campeón mundial cuando Murodjon ‘MJ’ Akhmadaliev se convirtió en el gobernante unificado de peso súper gallo en enero con la victoria sobre Daniel Roman en solo su octava salida profesional. Madrimov tiene la ambición de batir el récord de Akhmadaliev y apuntar a unificar en 154 libras en menos de ocho peleas. Tiene como objetivo un enfrentamiento futuro con el ganador de la batalla de unificación de septiembre entre el supercampeón de la FIB y la AMB, Jeison Rosario, y el rey del CMB, Jermell Charlo, pero ganar un título mundial es la clave, y si eso puede suceder en Uzbekistán, los 25 años- Old cree que sería una noche histórica para su país. “Ha habido conversaciones sobre la realización de un evento en Uzbekistán con Eddie Hearn, y es más fácil hacerlo ahora con MJ como campeón mundial, sería un gran evento”, dijo Madrimov. “Nuestra gente es fanática del boxeo loco y llenaría cualquier lugar del país, tenemos el apoyo del gobierno, así que estoy seguro de que sería un estadio lleno de éxitos y la gente lo recordaría durante años. “MJ hizo historia y estamos felices por él como nuestro amigo, hermano y compañero de equipo, es increíble lo que logró, campeón unificado en ocho peleas, ¡pero todavía tengo tiempo para vencerlo! “En este momento, la atención se centra en Eric el sábado, sin mirar más allá de eso. Tan pronto como se solucione el asunto, seguimos adelante y queremos luchar contra el campeón, sea quien sea. Rosario y Charlo se están peleando, quien tenga los cinturones yo estoy listo para pelear con ellos. “Cada pelea para mí es muy importante. Comencé con una pelea por el título en el debut y mi última pelea fue una eliminatoria, por lo que todos son importantes y siguen creciendo. Esta es una eliminatoria final y eso es grande para mí porque ganar esto y la próxima pelea debería ser por un título mundial, el campeón no puede evitarme entonces. No llamo a la gente, solo quiero estar en condiciones de luchar por los títulos. Quiero construir mi propio legado e historia convirtiéndome en campeón mundial y quiero batir récords “. El choque de Madrimov con Walker es co-estelar cuando Cecilia Brækhus (36-0 9 KOs) hace la 26a defensa de su corona indiscutible de peso welter femenino contra la campeona unificada de peso superligero Jessica McCaskill (8-2 3 ​​KOs) en el entorno único del centro de la ciudad. Brant y Collard estarán en la cartelera de Alvarez-Smith Sesión general de la Convención 58 del WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.