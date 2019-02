Rob Brant 158.6 vs. Khasan Baysangurov 158.8

(WBA middleweight title)



Joshua Greer 117.8 vs. Giovanni Escaner 116.2

Mikaela Mayer 129.6 vs. Yareli Larios 129.6

Steven Nelson 172.4 vs. Felipe Romero 179

Ismail Muwendo 134.6 vs. Hevinson Herrera 133.8

Tyler Howard 159.8 vs. Cristian Olivas 159.6

Albert Bell 133 vs. Edward Kakembo 132.6

Venue: Grand Casino, Hinckley, Minnesota

Promoter: Top Rank

TV: ESPN, ESPN+