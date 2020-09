Braekhus activa la cláusula de revancha vs McCaskill La campeona indiscutible de peso welter Jessica McCaskill defenderá sus títulos de la AMB / WBC / FIB / OMB contra Cecilia Brækhus a principios de 2021 después de que la ex campeona Brækhus activará la cláusula de revancha. McCaskill le arrebató los títulos a Brækhus en un reñido combate en las calles del centro de Tulsa, Oklahoma, en agosto, cuando Matchroom volvió a la acción en los EE. UU., Con un juez que no pudo dividir las tarjetas, pero la retadora McCaskill obtuvo el visto bueno en las otras tarjetas, 97 -94 y 97-93. Brækhus sufrió la primera derrota de su carrera en Tulsa y esa derrota impidió que la Noruega rompiera el récord de 72 años de Joe Louis de 25 defensas consecutivas del título mundial. Ella había insinuado su retiro en su entrevista posterior a la pelea. “Ese es el retiro más rápido que he visto en la historia del boxeo, ¡ha vuelto!” dijo McCaskill. Anuncian evento de FS1 en Los Ángeles el 23 de septiembre Mauricio Sulaimán: La evolución de la vida y el deporte

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.