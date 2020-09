Anuncian evento de FS1 en Los Ángeles el 23 de septiembre El prospecto invicto de peso ligero Néstor Bravo (18-0, 13 KOs) se enfrentará a José Luis Gallegos (19-8, 14 KOs) en un enfrentamiento de 10 rounds que encabeza FS1 PBC Fight Night el miércoles 23 de septiembre desde Microsoft Theatre en Los Ángeles. La transmisión de FS1 también verá una batalla de pesos pluma invictos como el duelo de Ranfis Encarnación (17-0, 13 KOs) y Víctor Pasillas (15-0, 8 KOs) en el evento co-estelar de 10 rounds. Además, la invicta Maidel Sando (9-0, 7 KOs) se enfrenta a Genc Pllana (8-1-1, 4 KOs) en una pelea de ocho rounds en peso súper mediano. El evento será promovido por TGB Promotions y se llevará a cabo sin la asistencia de fanáticos. Presentan póster oficial de Loma-López para Octubre 17 Braekhus activa la cláusula de revancha vs McCaskill

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.