Boxeo Telemundo regresa el 15 de octubre Boxeo Telemundo lanza su serie de otoño el próximo viernes 15 de octubre con un enfrentamiento entre dos contendientes clasificados mundialmente en la división de peso minimosca. El campeón # 15 de Fedecentro de la AMB Axel “El Mini” Aragon Vega (14-4-1, 8 KOs) defiende su título contra el # 14 del WBC Armando “Ichiro Ozeki” Torres (26-19, 19 KOs) en una pelea de diez asaltos en el afamado Auditorio BB de la Ciudad de México. Boxeo Telemundo se queda en la Ciudad de México el 22 de octubre procedente del Gimnasio Deportivo Ocenia. La última parada tendrá lugar el 29 de octubre en Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida. Round 12 con Mauricio Sulaimán: 15 años de generar ilusión, esperanza y alegría James-Butaev el 30 de octubre en Las Vegas

