James-Butaev el 30 de octubre en Las Vegas El campeón de peso welter de la AMB, Jamal James (27-1, 12 KOs) y Radzhab Butaev (13-1, 10 KOs) pelearán en Showtime el 30 de octubre en el Hotel Virgins de Las Vegas. La pelea será parte del box-off ordenado por la AMB para definir a un solo campeón en las 147 libras. El ganador de esta pelea tendrá que enfrentarse al ganador de Yordenis Ugas contra su retador obligatorio Eimantas Stanionis, quien peleará por el súper campeonato en los próximos meses. Una vez finalizado el box-off, solo habrá un campeón en la categoría. Andrade-Quigley el 19 de noviembre en Manchester

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.