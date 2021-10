Andrade-Quigley el 19 de noviembre en Manchester El campeón de peso mediano de la OMB Demetrius “Boo Boo” Andrade (30-0 18 KOs) encabezará un evento de cuatro títulos mundiales mientras defiende ante Jason “El Animal” Quigley (19-1 14 KOs) en el SNHU Arena en Manchester, New Hampshire el Viernes 19 de noviembre, en vivo en todo el mundo por DAZN. Murodjon Akhmadaliev (9-0 7 KOs) defenderá sus títulos mundiales de peso súper gallo de la FIB y la AMB contra Ronny Ríos (33-3 16 KOs). La tercera pelea por el título mundial enfrenta a México contra Puerto Rico y es el tan esperado enfrentamiento entre Julio César Martínez (18-1 14 KOs) y McWilliams Arroyo (21-4 16 KOs). La cuarta pelea por el título mundial en el cartel es el segundo paso en el camino para coronar a una campeona indiscutible de mujeres en 140 libras cuando Kali Reis (18-7-1 5 KOs) se enfrenta a Jessica Camara (8-2, 0 KOs) por la AMB, IBO y OMB. James-Butaev el 30 de octubre en Las Vegas Resultados desde Argentina

