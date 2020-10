Boxeo de regreso en Miami el sábado M&R Boxing Promotions (Laura Ching) presenta “Fight Night VIII” este sábado (17 de octubre). El evento se llevará a cabo en Media Pro Studios en Miami, Florida. El evento principal contará con Mark Bernaldez (20-4, 14 KOs) de Filipinas contra el veterano Julian Evaristo Aristule (34-13, 17 KOs) de Argentina. La pelea está programada para 8 rounds en la división de peso súper pluma. Es un cambio rápido para la promoción que acaba de tener un evento hace menos de un mes. Eventos regulares como este continuarán en Miami por ahora, según el gerente de WRAM Boxing (William Ramirez). “Este próximo evento hará que sean tres meses consecutivos de eventos. Ya se está trabajando en otro para noviembre ”, dijo Ramírez. Completando la tarjeta: Brian Norman (17-0, 14 KOs) vs. (13-7, 5 KOs) 8 rds pesos welter Jameson Bacon (23-4, 15 KOs) vs.Gonzalo Carlos Dallera (6-8, 4 KOs) 8 rds pesos welter Jorge De Jesus Romero (17-0-1, 12 KOs) vs. (7-3-1, 2 KOs) 8 rds supergallo Siarhei Novikau (3-0, 3 KOs) vs.Mariano Jose Riva (14-8, 8 KOs) 6 rds pesos crucero Iron Alvarez (11-0, 9 KOs) vs.Mike Fowler (7-30, 2 KOs) 6 rds superplumas Joahnys Argilagos (4-0, 2 KOs) vs.Samuel Guiterrez (16-27-6, 6 KOs) 6 rds pesos gallo Christopher Rodríguez (Debut) vs.Marlon Kelly (1-0) 4 rds medianos Frank Díaz (2-0, 2 KOs) vs TBA 4 rds pesos ligeros Gianny Gracia (Debut) vs.Kyle Massoth (Debut) 4 rds supergallo Isaac Carbonell (Debut) vs.Isaiah Quinones (Debut) 4 rds pesos semipesados Orestes Velázquez (Debut) vs.Celiel Castillo (Debut) 4 rds superligeros Para boletos llamar al (786)626-9916 WBC entregará titulo al ex campeón David Kotey por su gesto humanitario en Ghana Fallece Ricardo Jiménez, Legendario Periodista del Boxeo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.