WBC entregará titulo al ex campeón David Kotey por su gesto humanitario en Ghana Por.Gabriel F. Cordero El presidente de Ghana, Akufo-Addo entregará un cheque por $ 45,000 a David Kotey (69 años) junto a un título personalizado verde y oro del WBC tras 45 años de su histórico triunfo en el mítico Forum de Inglewood ante la leyenda del boxeo Mexicano y miembro del Salón de la Fama, Rubén Olivares el 20 de septiembre de 1975 para convertirse en el primer campeón mundial de boxeo para Ghana en una época que solo existían dos organismos administradores del boxeo profesional mundial, El WBC y la AMB. Kotey fue el pionero para que con el tiempo otros nueve Ghaneses sean campeones mundiales. En 1976 prestó 45.000 dólares al Gobierno de Ghana, entonces dirigido por Ignatius Kutu Acheampong. El dinero estaba destinado a la compra de conservas para mitigar las duras condiciones económicas y alimentarias que enfrentaba el país. El préstamo había sido facilitado por su gestión, dirigida por el coronel John Slater.El dinero fue parte de su bolsa por defender su título contra el japonés Shik Fukuyama en julio de 1976 en Japón. Koyeu será homenajeado por Ghana y el presidente Nana Akufo-Addo, ordenó que se devolviera la cantidad de $ 45,000 que prestó al estado, hace más de 40 años para esas tareas humanitarias. El promotor local, Alex Ntiamoah, director ejecutivo de Box Office Promotions escribió al WBC una petición especial para obsequiar el cinturón a Kotey y su presidente, Mauricio Sulaimán inmediatamente confirmar la aceptación de esta solicitud. ¨El WBC se enorgullece de participar en este tipo de homenajes que demuestran la calidad humana de nuestros campeones mundiales. Kotey demostró con su actitud un gesto heroico de entrega por su país al apoyar económicamente en un momento difícil con lo que gano en el boxeo profesional en un acto de mucho reconocimiento para las futuras generaciones.¨ dijo Sulaimán El cinturón especial del WBC tendrá a los lados retratos en miniatura del presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, Muhammad Ali, David Kotey y el eterno propulsor de este tipo de homenajes en el boxeo, José Sulaimán, presidente por siempre del WBC y considerado el padre del boxeo moderno. En 23 años en el boxeo profesional tuvo un total de 60 peleas, ganando 49 (31 KOs), perdió 8 y empató tres veces. La aprobación del pago fue el cumplimiento de una promesa del presidente el año pasado, cuando recibió al ex campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo y a otros ex campeones mundiales en la Casa Jubilee, para asegurarse de que las afirmaciones de DK Poison fueran investigadas y tomadas en cuenta, si fueron establecidos. Boxeo Telemundo continúa este viernes Boxeo de regreso en Miami el sábado

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.