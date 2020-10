Boxeo Telemundo continúa este viernes Como dice el refrán, el buen vino mejora con el tiempo. Esta semana es la tercera entrega de Boxeo Telemundo en The Residency en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Tuto Zabala Jr. anunció hoy un clásico entre Puerto Rico vs. México, Campeón vs. Campeón en el evento principal programado para diez rondas, proveniente de Barranquitas, Puerto Rico es el campeón de Fedecentro de peso welter de la AMB Jr. Emanuel “Pinky” Colon, 17-1 -1-16 KOs. Pinky Colon se enfrenta a la prueba más grande de su carrera cuando se enfrenta al actual campeón de peso welter de la AMB Fedecentro, Antonio “Toño” Moran, 25-4-1, 18 KOs de la Ciudad de México. Estos dos jóvenes guerreros tienen un enemigo en común, el boxeador de San Luis Potosí, México, Richard Zamora, Antonio Morán ganó por KO en el primer round y Pinky Colon hizo lo propio. Moran viene de una excelente victoria por nocaut técnico contra su compatriota Luis “Muecas” Solís, durante la serie de verano de Boxeo Telemundo. Colón busca continuar con su buena fortuna consolidando su nombre en el estado de contendiente al título con una victoria sobre Toño Moran. En octubre pasado, Moran echó a perder la fiesta del prospecto Yomar Alamo cuando luchó contra el invicto Alamo en un controvertido empate. Muchos de los asistentes creyeron que Moran había hecho lo suficiente para obtener el visto bueno. “Estoy listo; estos son el tipo de desafíos que me mantienen en el boxeo. Este es mi tercer peleador de Puerto Rico .; Siento que estoy 1-1 con los luchadores puertorriqueños. Si Dios quiere, estaré 2-1 este viernes ”, dijo Antonio Moran. “Cuando mi equipo se acercó a mí para esta pelea, estaba todo adentro. Si quiero convertirme en un contendiente al título, necesito vencer a tipos como Moran. No hay excusas. Vi la pelea de Alamo con él, y aprendí muchas de las cosas que se deben y no se deben hacer al luchar contra Moran. Tengo poder en ambas manos, y él también. Es una cuestión de quién puede atrapar ”, dijo Pinky Colon. Campeón v Campeón, Colón v. Moran, será televisado EN VIVO a las 12 a.m. a través de Telemundo. Consulte sus listados locales. Inicia Lomachenko como favorito 4:1 WBC entregará titulo al ex campeón David Kotey por su gesto humanitario en Ghana

