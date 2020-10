Fallece Ricardo Jiménez, Legendario Periodista del Boxeo Por. Gabriel F. Cordero Es triste informar que Ricardo Jiménez, publicista por muchos años de Top Rank y el mejor relacionista publico en español de boxeo, falleció este domingo. Las condolencias están llegando de todo el boxeo por Ricardo, quien fue una de las personas más amables y trabajadoras del deporte. “Nos ayudó todo el tiempo”, dijo Karl Freitag, editor y jefe de Fightnews.com®. “Realmente era uno de los buenos en el boxeo. Lo extrañaremos mucho “. Una de las personas más agradables de todos los tiempos, publicista y fanático de los deportes. El representaba la frase ¿Necesitas algo? Era un Hombre especial, amable, humilde y respetuoso. El mundo del deporte necesitábamos más gente como lo fue Ricardo Jiménez, un verdadero profesional en el mundo de los medios de comunicación. Siempre trató al periodista con respeto y facilitando nuestro trabajo. Su entrega fue más allá de trabajar para Top Rank al convertirse en la voz de la prensa y boxeadores de América Latina. Si hay alguien que merece estar en el IBHOF en Canastota es Don Ricardo Jiménez, Un Verdadero Campeón Mundial de las relaciones publicas y humanas. Descanse en paz Buen Don Ricardo. Krasniqi KOs Bösel por título mundial interino de la AMB en Alemania

